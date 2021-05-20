Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı anlaştı! Kritik toplantı bugün... / 20.05.21

Tüm yargı teşkilatının merakla beklediği Hakimler ve Savcılar Kurulu HSK üyeliğine seçilecek 7 isim için son sürece girildi. TBMMde Anayasa ve Adalet Komisyonlarından oluşturulan Karma Komisyon bugün toplanacak. Toplantı öncesi, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı’nın büyük ölçüde uzlaşıya vardığı öğrenilirken, Meclis’in belirleyeceği 7 yeni HSK üyesinden, 3’ü Millet İttifakı’nın, 4’ü de Cumhur İttifakı’nın önereceği üyeler arasından seçilecek. Komisyonda belirlenen isimler Türkiye Büyük Millet Meclisi TBMM Genel Kurulunda oylamaya sunulacak.