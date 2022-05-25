Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaçacağını iddia edenlerin hepsi kaçak! / 25.05.22

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesinin Amerikaya kaçacağını savunan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun TURKEN Vakfını hedef alan açıklamalarına destek veren isimlerin yurt dışında kaçak olarak yaşadığı biliniyor. Kılıçdaroğlunun iftira kampanyasına dönüştürdüğü açıklamasında, Belgeler elimizde diyerek hedef aldığı TURKEN Vakfıyla ilgili önemli bir bilgiye daha ulaşıldı. Ana muhalefet liderinin elimizde diyerek tehditler savurduğu söz konusu belgelerin belgelerin Amerikan Adalet Bakanlığı internet sitesinde yayınlandığı, isteyen her kişinin TURKEN Vakfına yapılan yapılan bağışlara söz konusu internet sitesinden ulaşabildiği öğrenildi.