Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan döviz kurları açıklaması: Hızla yeni yapıyı oluşturacağız / 06.12.21

Son dakika haberi...Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktaydan dikkat çeken döviz kurları açıklaması geldi. Oktay, dolar/TLdeki olağandışı hareketlenmelere de dikkat çekerek, Yaşanan bu durum sadece faiz indirimleriyle bağdaştırılamaz. Para birimimiz manüpülatif ataklara maruz kalmıştır. Ülkemizin döviz ihtiyacını en aza indirecek ve bu saldırılara karşı çok daha dayanıklı bir yapıyı hızlı bir şekilde oluşturacağız dedi. Oktay ayrıca, 2021 yılının tamamında Türkiye ekonomisinin yüzde 10un üzerinde büyüme kaydetmesinin beklendiğini açıkladı.