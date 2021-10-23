Cumhuriyet Gazetesi'nin skandal manşetine çok sert tepki: Bunun adı gazetecilik değil, gereken yapılmalı / 23.10.21

Sabah

Cumhuriyet Gazetesi, Ensar, TÜGVA ve TÜRGEV gibi milli kuruluşları skandal manşeti ile hedef aldı. 'Ensar, TÜRGEV, TÜGVA paralel terör örgütü gibi...' manşeti ile öğrenci yetiştiren kuruluşları karalayan Cumhuriyet'e Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş, "Cumhuriyet Gazetesi'nin FETÖ'nün kripto mensupları ile kol kola girdiğini, milletin çocuklarına hizmet eden bu kuruluşları nasıl karalarız hesapları yaptıklarını düşünüyorum." derken gereken her adımın atılması gerektiğini söyledi. İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün ise, "ir suçu atıyorsanız, ispat ile mükellefsiniz. Yasal takip başlatacaksınız. Üzerimize atılan iftiralardan alnımızın akıyla çıktık. Bizim hepimiz tertemiz sayfalarını koruyarak çocukları yetiştiriyoruz. Kimin ne iddiası var ise hodri meydan!" dedi.