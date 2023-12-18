Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde görev yapan bir cumhuriyet savcısı iki kardeş hakkında hırsızlık suçundan dava açtı. Tutuklu kardeşler cezaevinde tanıştığı bir tetikçi ile anlaşarak savcı ve düşmanlık yaptığı 7 kişinin öldürülmesi için anlaşma yaptı. Tetikçi keşif yaptığı sırada öldüreceklerini anlayan 2 kişinin ihbarı üzerine jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. SABAH’ın gündeme getirdiği olay sonrası tetikçi tutan şahısların daha önce İyi Partili Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin’le rüşvet operasyonunda gözaltına alındıkları öğrenildi.