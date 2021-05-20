Cumhuriyet Yazarlarının avukatı FETÖ borsası organizatörü çıkmıştı! Detaylar belli oldu / 20.05.21

4ü polis 2si avukat 6 kişilik FETÖ borsası şebekesi içerisinde yer aldığı ortaya çıkan Cumhuriyet Gazetesi yazarları Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlunun avukatı Kazım Yiğit Akalının şebekenin organizasyonunu bizzat yönettiği ortaya çıktı. Akalının, ünlü bir bilişim şirketi sahibine yönelik dosyayı lehine fezleke hazırlatarak 150 bin dolar karşılığında takipsizlikle sonuçlandırmak için 4 polis memuruyla bizzat temasa geçtiği belirlendi. Akalının cep telefonunun hts incelemesinde 4 polis memuruyla da yoğun irtibatına rastlandı.