Cüneyt Arkın 85 yaşında vefat etti! Cüneyt Arkın'ın ölüm nedeni belli oldu... Hastaneden açıklama geldi / 28.06.22

Son dakika: Cüneyt Arkın hayatını kaybetti... Yeşilçamın efsane ismi Cüneyt Arkın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Arkının kaldırıldığı özel hastaneden yapılan açıklama, Türk sinemasının değerli oyuncusu Sayın Cüneyt Arkın kalbinin durması sebebiyle ambulansla geldiği hastanemizde bütün yeniden canlandırma çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Türk sinemasının dev oyuncusunu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Cüneyt Arkının ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyoruz denildi. 300den fazla filmde oynayan Cüneyt Arkın, son olarak ATV ekranlarının fenomen dizisi Kuruluş Osmanda rol almıştı. İşte 85 yaşında hayata veda eden son yakışıklı jön Cüneyt Arkının hayat hikayesi...