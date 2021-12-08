Darbe bildirisini imzalayan amirallerin ilginç diyaloğu! "Borsa kapanmadan beni de dahil et" / 08.12.21

Darbe imalı bildiriye imza atan amiraller hakkında 12 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianamede, Whatsapp konuşmalarına da yer verildi. Emekli amiral Taner Balkış, Ergun beni dahil etmemişsin, çok üzüldüm. Borsa kapanmadan bu listeye beni dahil et derken, bildirinin yayınlanmasının ardından gelen tepkiler üzerine ikinci bir metin hazırlanmasına ilişkin emekli amiral Vedat Ersinin ise, Yarın öbür gün tarihin sayfalarına çok affedersiniz ödleklerler diye ismimizi yazarlar ifadelerini kullandı.