Darbeci 3 emekli general ile ilgili yeni gelişme! / 20.08.21

Sabah

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası kesinleşen aralarında Çetin Doğan ve Çevik Bir’in de bulunduğu 14 sanık hakkında çıkarılan yakalama kararı kapsamında emekli Generaller İlhan Kılıç, Aydan Erol ve Kenan Deniz ikametgahlarında gözaltına alınmalarının ardından polis ekiplerince İstanbul Anadolu Adliyesi’ne getirildi. Savcılık işlemlerinin ardınsa 3 sanık, tutuklanarak cezaevine gönderildi.