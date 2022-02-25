Davanın seyrini değiştirecek ifadeye SABAH ulaştı! Falyalı cinayetinde ‘Sedat Peker’ izi! / 25.02.22

SABAH, KKTCde işlenen Halil Falyalı cinayeti soruşturmasının seyrini değiştirebilecek önemli bir ifadeye ulaştı. KKTC soruşturma birimi, Falyalının 7 yıldır yakın korumalığını yapan Türkistan Gülceye, Falyalının kimlerle husumeti olduğu sorusunu yöneltti. Cinayet anında arkadaki arabasıyla patronunu takip eden Gülce bu soruya, geçtiğimiz gün Interpol tarafından hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarılan, Adalet Bakanlığınca Birleşik Arap Emirliklerinden geçici olarak tutuklanması istenen organize suç örgütü lideri Sedat Pekerin ismini paylaştı. Gülce, Ağam dediği Halil Falyalının husumetli olduğu üç kişiden birinin Sedat Peker olduğunu söyledi.