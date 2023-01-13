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7/24 Dinle Sabah Davutoğlu'ndan Şirin Payzın'a yanıt! 6'lı masayı karıştıracak sözler: "Biz olmadan seçimi kazanamazsanız" / 13.01.23
Davutoğlu'ndan Şirin Payzın'a yanıt! 6'lı masayı karıştıracak sözler: "Biz olmadan seçimi kazanamazsanız" / 13.01.23

Davutoğlu'ndan Şirin Payzın'a yanıt! 6'lı masayı karıştıracak sözler: "Biz olmadan seçimi kazanamazsanız" / 13.01.23

Sabah

150 Bölüm | 08:17:14
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01

Davutoğlu'ndan Şirin Payzın'a yanıt! 6'lı masayı karıştıracak sözler: "Biz olmadan seçimi kazanamazsanız" / 13.01.23

Sabah 00:52
02

Trabzonspor'da Djaniny yolcu! / 13.01.23

Sabah 00:51
03

Murat Ongun’un bir yalanı daha deşifre oldu Dilekçeler ortaya çıktı / 13.01.23

Sabah 01:18
04

Sözleşmeliye kadro teklifi TBMM'de! Kimler kadroya geçebilecek? AK Parti'den flaş açıklama / 13.01.23

Sabah 00:55
05

Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı! 2023 bedelli askerlik ücreti belli oldu / 13.01.23

Sabah 01:07
06

Bakan Soylu'dan terör örgütleri açıklaması: Tamamen bitirilmiştir / 13.01.23

Sabah 01:18
07

AK Parti anket sonuçlarını açıkladı: İşte son seçim anketine göre oy oranları / 13.01.23

Sabah 01:18
08

Bakan Karaismailoğlu: İstanbul Havalimanı Metro Hattı ile seyahat süresi 12 dakika olacak / 13.01.23

Sabah 01:18
09

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ imzaladı! Bakanlıktan 81 ile yeni genelge / 13.01.23

Sabah 01:02
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