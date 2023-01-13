CHP yandaşı Şirin Payzın, Halk TVde yaptığı programda Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlunun Cumhurbaşkanı masanın mutabakatlarına uymazsa Meclis desteğini kaybeder ve ülke yeniden seçime gitmek zorunda kalır sözlerine tepki göstermiş, Yüzde 1lik bir partinin genel başkanı gibi konuşmalı ifadesini kullanmıştı. Davutoğlu, katıldığı canlı yayında Şirin Payzına yanıt verdi. Şirin Payzın için nezaketsiz diyen Ahmet Davutoğlu, 6lı masaya da gözdağı vermeyi ihmal etmedi, Bu çok rencide edici bir şey. Oy oranımızı çıkınca görürsünüz. Biz çıkalım masadan, seçim mi kazanacaksınız çok bilmişler? dedi.