Dayakçı İsmail Küçükkaya’nın skandalları bitmiyor! İşte 17 yaşındaki Fox TV stajyerinin itirafları! Taciz mesajları ortaya çıktı / 25.09.21

Sabah

İsmail Küçükkaya’nın rezaletleri bitmiyor! Eşine şiddet uygulayan İsmail Küçükkaya’nın son olarak kanalda staj yapan lise öğrencisini taciz ettiği ortaya çıkmıştı. Gündeme bomba gibi düşen taciz iddialarının belgelerine yine GÜNAYDIN ulaştı. İsmail Küçükkaya’nın eski eşiyle olan dava dosyasına giren belgelere göre liseli mağdur, uğradığı tacizle ilgili Eda Demirci’ye ulaşmış. Eda Demirci, yazışmalarda mağdura “Niye o dönem bunları söylemedin?” diye soruyor. 17 yaşındaki mağdur ise “Şefime durumu ilettim, inanmadı, tehdit edildim. Siz ise o dönem bir ton şeyle uğraşıyordunuz, şiddet olayları falan, korktum, o sinirle bana bir şey yapabilir diye düşündüm” diyor. Mesajlarda genç kız, bitip tükenmeyen taciz nedeniyle gazetecilik mesleğine küstüğünü ve başka bir işe yöneldiğini belirtiyor.