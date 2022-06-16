DBP'li Aydeniz ile HDP'li Öncü hakkındaki fezlekeler Cumhurbaşkanlığına gönderildi / 16.06.22

Kadıköydeki terör örgütü propagandasına dönüşen gösteride polise yumruk atan DBPli Salihe Demir hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Soruşturma Bürosu tarafından ‘Görevli polis memuruna mukavemet’ ve ‘İzinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşü’ suçlarından dokunulmazlığının düşürülmesi talebi ile fezleke hazırlandı. Gelen son dakika bilgisine göre; DBP Milletvekili Salihe Aydeniz hakkındaki fezleke Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından imzalanarak Adalet Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığına gönderildi.