Geçtiğimiz hafta 2 DEAŞ üyesi tarafından gerçekleştirilen ve 52 yaşındaki Tuncer Cihan’ın hayatını kaybettiği İtalyan Kilisesi’ne yapılan saldırıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. DEAŞ üyelerinin ilk hedefinin milyonlarca turistin uğrak yeri İstiklal Caddesi’nde bulunan St. Antuan Kilisesi olduğu belirlendi. Eylemde kullanılan Polonya plakalı aracı 2 DEAŞ saldırganına teslim ettiği ortaya çıkan Shamsullo Radzhabov ve aynı evde yakalanan Hazratumar Mahamatsoliev’in cep telefonundan St. Antuan Kilisesi’nin konumuna ait görseller çıktı. Soruşturma birimleri, DEAŞ üyelerinin ilk hedefinin İstiklal Caddesi üzerindeki tarihi kilise olduğunu ancak gerek trafik gerekse güvenlik önlemlerinin sıkı olması nedeniyle, güvenlik düzeyi daha düşük olan İtalyan Kilisesi’ni hedef aldıkları ihtimali üzerinde duruyor. Saldırıdan sadece 3 gün sonra St. Antuan Kilisesi’ne yönelik tehdit mektubu gönderilmesi de bu ihtimalin ağır bastığını gösteriyor.