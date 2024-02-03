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DEAŞ’ın ilk hedefi St. Antuan Kilisesi'ydi: İtalyan Kilisesi’ndeki saldırı adım adım böyle geldi / 03.02.24

DEAŞ’ın ilk hedefi St. Antuan Kilisesi'ydi: İtalyan Kilisesi’ndeki saldırı adım adım böyle geldi / 03.02.24

Sabah

150 Bölüm | 07:52:06
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01

DEAŞ’ın ilk hedefi St. Antuan Kilisesi'ydi: İtalyan Kilisesi’ndeki saldırı adım adım böyle geldi / 03.02.24

Sabah 07:08
02

ABD'de akılalmaz olay! Garajından 'nükleer füze' çıktı / 03.02.24

Sabah 01:17
03

Alev Alatlı'ya veda! Alatlı son yolculuğuna uğurlandı / 03.02.24

Sabah 02:59
04

Hamza Dağ’dan İzmirlilere “Suda Yüzde 50” müjdesi! "Göreve geldiğimde ilk işim bu olacak.." / 03.02.24

Sabah 04:34
05

Kadın yolcu, taksicinin kabusu oldu! 'Videoyu silersen ücreti ödeyeceğim' / 03.02.24

Sabah 01:31
06

Kilise saldırısında yeni gelişme: 17 şüpheli daha yakalandı / 03.02.24

Sabah 01:57
07

Elimiz piyasanın üstünde / 03.02.24

Sabah 07:04
08

Hatay’ın kalbi atmaya başladı / 03.02.24

Sabah 05:31
09

Bakan Yerlikaya, 6 Şubat depremleri sonrası yapılan çalışmaları anlattı / 02.02.24

Sabah 06:43
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