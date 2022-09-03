Son dakika... İzmir’de sigara kullanmayan 45 yaşındaki B.Ö., 13 yaşındaki kızı E.A.’nın üzerindeki sigara kokusundan şüphelendi. Adeta dedektif gibi hareket eden anne, kızının cep telefonundaki whatsapp yazışmalarını kontrol etti. B.Ö., kızından 24 yaş büyük Seçkin Alkış’ın çocuğuna cinsel istismarda bulunduğunu yazışmalardan öğrenince soluğu adliyede aldı. Küçük kıza cinsel istismar ve tacizde bulunan, bir kurumun bölge yöneticisi Seçkin Alkış’ın ünlü sosyal medya fenomeni Sude Alkış’ın 25 ağabeyi olduğu ortaya çıktı. Soruşturma başlatan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Seçkin Alkış 38 hakkında ‘çocuğa karşı cinsel taciz’ ve ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçlarından iddianame düzenledi.