Dehşeti yaşayan genç kadın konuştu: Bir anda içeri girip saçlarımdan tuttu, 'Beraber öleceğiz' diye bağırdı... / 01.08.22

Son dakika haberine göre; İzmirin Bayraklı ilçesinde boşanmak istediği eşi tarafından rehin alınan Gülşen Karanlık, yaşadığı kabus anlarını anlattı. Karanlık, Çocuklarımı işe gönderdim. Çocuklar çıkınca direkt içeriye daldı ve kapıyı kilitledi. Beni bırakması için bağırmaya başladım. Normal bir durumda değildi. Uyuşturucu etkisindeydi. Kapıyı kilitledikten sonra barışmak istediğini söyledi. Ben de kendisine tedaviye ihtiyacı olduğunu ve barışmak istemediğimi belirttim. Daha sonra da KADESe ihbarda bulundum. Evden çıkmasını söyledim ama beni dinlemedi ve Beraber öleceğiz dedi. Bıçağı boğazıma dayayıp, rehin aldı dedi.