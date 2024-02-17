CHP ve terör örgütü PKKnın siyasi ayağı DEM Parti arasındaki aday pazarlığında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. CHP, DEM Parti ile pazarlıkların ana gündemini oluşturan Esenyurtta yeni bir hamleye girişti. Daha önce açıklanan CHP Esenyurt adayı geri çekildi. Yerine ise DEM Parti ile ortak bir adayın konulacağı belirtilmişti. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, bu iddiayı doğrularak kent uzlaşısı adı altında Mersin, Akdeniz ve Esenyurt için anlaştıklarını itiraf etti. Doğan, Adana, İstanbul ve İzmir için görüşmelerin sürdürüldüğünü de ekledi.