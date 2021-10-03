"Demir Adam" ayağa kalktı / 03.10.21

Sabah

Ordu'da Ezgi ve İbrahim Kubilay Bayraktar çiftinin 2,5 yaşındaki SMA-Tip1 hastası oğulları Demir Ali, ABD'deki 4 aylık gen terapisinden sonra artık ayağa kalktı ve adım atmaya başladı. Avukatlığı bırakıp sokaklarda rozet satarak başlattığı kampanyayla 100 günde 2,1 milyon lira toplanmasını sağlayarak diğer SMA hastası çocukların ailelerine ilham olan Ezgi Bayraktar, avukattan esnafa, siyasetçilerden ünlülere kadar herkesin desteğiyle kampanyayı tüm Türkiye'ye duyurdu. "Ben kimsenin cebine göz dikmiyorum, gönlüne göz dikiyorum, gönlünüze girmek istiyorum" diyerek yola çıktığını ifade eden Ezgi Bayraktar, "SMA'lı hastalarla ilgili ülkemizde müthiş bir halk duyarlılığı var. Bu kampanyalarla 30'un üzerinde çocuk tedaviye gönderildi" dedi. Henüz 16 aylıkken SMA teşhisi konulan Demir Ali, başını tutamıyor, oturamıyor, gövdesini kontrol edemiyor, yutma bozukluğu yaşıyor ve kilo alamıyordu.