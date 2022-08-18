Demir-çelik fiyatlarını manipüle eden, 105 milyar liralık sahte faturayla kamuyu 25 milyar zarara uğratan Erol Evcil adıyla bilinen Erol Eşrefoğlu, Hüseyin Eryılmaz ve Melih Karabacak liderliğini yaptığı 3 suç örgütüne yönelik düzenlenen “Demir Yumruk” operasyonundan skandal çıktı. SABAH’ın ulaştığı soruşturma dosyasında tutuklanan örgüt liderlerinden Hüseyin Eryılmaz’ın İskenderun hakimi Cangül Sazak ile sevgili olduğu, davalarını takip ettirdiği ve sevgilisine ev, araba ile “Rolex” saat aldığı, bir poşet içerisinde de 50 bin dolar gönderdiği ortaya çıktı. Hakim Cangül Sazak’ın İskenderun İcra Hukuk Mahkemesindeki Nursan Çelik’in davacı olduğu dosya hakkında verdiği kararları paylaşarak Hüseyin Eryılmaz’a “senin için hepsi aşkım” yazdıktan sonra “karar onaylandı” dediği skandal yazışmalarda yer aldı.