Deniz Poyraz davasında adliyede pompalı tüfekli eylemci paniği! / 18.07.22

İzmirde 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan bir ihbar adliyede korku ve paniğe neden oldu. İhbarda bulunan kişi, Pompalı tüfekle kendimi vurup eylem yapacağım dedi. Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından zamanında müdahale ile silahlı eylemci etkisiz hale getirildi. Güzelyalıda kokareççi dükkanı bulunan 42 yaşındaki M.Ö.nün ifadesinde, Eski eşim bana çocuklarımı göstermiyor. Çocuklarım yurda verildi. Mağduriyetimi duyurmak için böyle bir eylem yapmak istedim. Kendimi vuracaktım dediği öğrenildi.