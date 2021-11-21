Depozito düzenlemesi hayata geçiyor! Kent meydanlarına depozito iade noktası / 21.11.21

Başkan Recep Tayyip Erdoğanın eşi Emine Erdoğanın himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında Türkiye, 1 Ocak 2022 itibariyle Depozito İade Sistemine geçecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Türkiye Çevre Ajansı TÜÇA tarafından yürütülecek çalışmalar son aşamaya gelirken, depozito sisteminin nasıl işleyeceği de belirlendi. Buna göre ülke genelinde AVM, büyük market ve kent meydanları gibi alanlara depozito iade noktaları oluşturulacak. Depozito iadesi şimdilik yalnızca pet, cam ve alüminyum içecek şişeleri için yapılacak.