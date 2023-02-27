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DEPREM Malatya'da 5.6 şiddetinde deprem! Adıyaman ve çevre illerden de hissedildi / 27.02.23

DEPREM Malatya'da 5.6 şiddetinde deprem! Adıyaman ve çevre illerden de hissedildi / 27.02.23

Sabah

150 Bölüm | 07:52:06
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01

DEPREM Malatya'da 5.6 şiddetinde deprem! Adıyaman ve çevre illerden de hissedildi / 27.02.23

Sabah 02:05
02

Başkan Erdoğan Adıyamanlılara seslendi: Kimse mağdur edilmeyecek / 27.02.23

Sabah 04:19
03

Kulüpler Birliği, Süper Lig ve TFF 1. Lig ekiplerinden ortak tepki: "Devletimizin ve milletimizin yanındayız" / 27.02.23

Sabah 01:19
04

Bakan Kasapoğlu: Spor sahaları siyaset alanları değildir / 27.02.23

Sabah 00:45
05

Korkutan görüntü sonrası harekete geçildi: Cerrahpaşa Tıp'ın büyük kısmı kapatıldı / 27.02.23

Sabah 02:06
06

Başkan Erdoğan ve Bahçeli konteyner kentte incelemelerde bulundu / 27.02.23

Sabah 01:35
07

TİP'li Atay'ın deprem ikiyüzlülüğü: Kentsel dönüşüme 'hayır', provokasyona 'evet' / 27.02.23

Sabah 01:56
08

Çavuşoğlu'ndan NATO'ya İsveç çıkışı: O tarihe dikkat çekti... / 27.02.23

Sabah 01:51
09

AK Parti'den seçim tarihiyle ilgili açıklama / 27.02.23

Sabah 00:42
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