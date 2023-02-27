Son dakika haberleri: AFAD verilerine göre; Malatyanın Yeşilyurt ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen şiddetli sarsıntı çevre illerden de hissedildi. İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 103 kişinin yaralandığını belirterek, Yaralılardan 6sı ameliyatta, 3ü yoğun bakımda. dedi. Öte yandan depremin meydana geldiği ilk anlarda yıkılan bir binanın enkazı altında kalan baba ve kızı, arama kurtarma ekipleri tarafından sağ olarak kurtarıldı. Ayrıca gelen son dakika haberine göre; AFAD Başkanı Yunus Sezer, depremde 32 kişinin enkazdan kurtarıldığını, 2 binada arama kurtarma çalışmasının devam ettiğini bildirdi. İşte son dakika haberinin detayları...