Deprem uzmanı 'Çok sayıda diri fay var, ciddi enerji birikti' diyerek uyardı! Korkutan deprem açıklaması / 24.01.22

Son dakika haberi... Balıkesirde meydana gelen ve İstanbulda da hissedilen 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından akıllara Bu deprem daha büyük bir depremin habercisi olabilir mi? sorusunu akıllara getirdi. Balıkesir Kent Konseyi, Şehir Ekonomisi, Kalkınma ve İstihdam Yönetim Kurulu Üyesi, Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan Dursunbey’de meydana gelen deprem sonrasında açıklamalarda bulundu. Balıkesir, Edremit ve Bandırma faylarının sismik tehlikesinin daha büyük ve bu fayların üzerinde yapılaşmalar olduğuna vurgu yapan Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan, il genelindeki fayların 7-7,2 büyüklüğünde deprem üretebilecek potansiyele sahip olduğunu dile getirdi.