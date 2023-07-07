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Depremzedelere yeni destek paketi: Konut için 500, dükkan için 250 bin TL hibe / 07.07.23

Depremzedelere yeni destek paketi: Konut için 500, dükkan için 250 bin TL hibe / 07.07.23

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150 Bölüm | 07:52:06
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01

Depremzedelere yeni destek paketi: Konut için 500, dükkan için 250 bin TL hibe / 07.07.23

Sabah 19:00
02

Erdoğan-Putin görüşmesi: Kremlin'den flaş açıklama / 07.07.23

Sabah 00:46
03

KKM dönüşüm uygulaması 30 Haziran'ı kapsayacak şekilde uzatıldı / 07.07.23

Sabah 00:34
04

Seyahatsever projesinin detayları belli oldu / 07.07.23

Sabah 01:17
05

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlğı 20. Dönem Toplu İş Sözleşmeleri'nde imzalar atıldı / 07.07.23

Sabah 00:58
06

Destek ödemeleri bugün yapılacak / 07.07.23

Sabah 00:15
07

Fahiş fiyata 300 bin TL para cezası: İkinci elde fiyat sıfırı geçemeyecek / 07.07.23

Sabah 00:41
08

Sosyal ve ekonomik destekler arttı / 07.07.23

Sabah 00:49
09

‘Hafızamı silmek istiyorum’ / 07.07.23

Sabah 02:37
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