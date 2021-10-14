Ara
Ara
7/24 Dinle Sabah Derbi için karar verildi! Dikkat çeken yorum: 'Vitor Pereira çok seviyor, Mesut Özil...' / 14.10.21
Sabah

Derbi için karar verildi! Dikkat çeken yorum: 'Vitor Pereira çok seviyor, Mesut Özil...' / 14.10.21

Sabah

Son dakika... Süper Lig'de bu hafta sonu zirve el değiştirebilir! Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde ilk kez Fenerbahçe'yi mağlup ederek liderliğe yükselmek isterken Fenerbahçe ise milli ara dönüşünde geçen sezon olduğu gibi yine Trabzon'da kazanıp moralini yükseltmek istiyor. Trabzonspor'a Marek Hamsik'ten kötü haber gelirken Fenerbahçe'de de Valencai'nın durumu kritik. İşte son dakika haberinin detayları...
Hemen DinleDinle Durdur
  • #
  • Bölüm
  • Kaynak
  • Süre
  • Favorilerime Ekle
  • Daha Fazla

Copyright © 2021 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

1x

Oynatıcı Hızı

1x