Derbi için karar verildi! Dikkat çeken yorum: 'Vitor Pereira çok seviyor, Mesut Özil...' / 14.10.21

Sabah

Son dakika... Süper Lig'de bu hafta sonu zirve el değiştirebilir! Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde ilk kez Fenerbahçe'yi mağlup ederek liderliğe yükselmek isterken Fenerbahçe ise milli ara dönüşünde geçen sezon olduğu gibi yine Trabzon'da kazanıp moralini yükseltmek istiyor. Trabzonspor'a Marek Hamsik'ten kötü haber gelirken Fenerbahçe'de de Valencai'nın durumu kritik. İşte son dakika haberinin detayları...