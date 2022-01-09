DEVA Partili Gürcan'ın Afrin operasyonu öncesi bilgi aktardığı tespit edildi! / 09.01.22

DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcanın 2016dan itibaren yabancı ülkelerinin devlet görevlileri ile irtibatlı olduğu ve düzenli görüşmeler yaparak Türkiyeyi ilgilendiren iç ve dış siyasi askeri gelişmelere yönelik para karşılığı bilgi aktardığı, dosyasına eklenen bilgi notunda anlatıldı. Gürcanın Türkiyenin Ocak 2018de Suriye Afrindeki PKK/KCK-PYD/YPG unsurlarına yönelik başlattığı askeri operasyondan önce Aralık 2017de muhtemel operasyona dair yabancı devlet görevlilerine bilgi aktardığının anlaşıldığı kaydedildi.