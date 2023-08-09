Deva Partisi Sarıyer İlçe Başkanı Bilal Çelik’in, Eyüpsultan’a bağlı Göktürk mesire alanında, elinde silahla yürüyen bir çift gördüğü iddiasının Eyüpsultan Kaymakamlığı tarafından yalanlanmasının ardından yeni bir gelişme daha yaşandı. Çelik’in paylaşımını alıntılayan @ahmet isimli bir twitter kullanıcısı, gizlice fotoğrafları çekilen çiftin kendileri olduğunu söyledi. Paylaşımında ise “Merhaba. Videodaki kişi benim keşke böyle bir manipülasyon yapacağınıza gelip bir Allah’ın selamını verip sorsaydınız. Madem gerçek ürün zannettiniz neden hemen polis çağırmadınız? Konuya muhatap ürün oyuncak airafot pilli boncuk atar bir üründür. Yasaldır.” ifadelerini kullandı.