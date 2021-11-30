DEVA Partili Metin Gürcan'ın askeri ve siyasi casusluk yaptığı fotoğraflar ortaya çıktı! Parayı aldığını kabul etti... / 30.11.21

Son dakika haberine göre; DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi olan eski bordo bereli Metin Gürcan, siyasi ve askeri casusluk yapmaktan tutuklanmıştı. Gürcanın casusluk yaptığı anlara ilişkin görüntülere sabah.com.tr ulaştı. Gürcanın teknik ve fiziki takipte Ankarada bulunan bir AVMnin otoparkında yabancı diplomatlarla görüştüğü görüşmenin ardından zarf ile aldığı parayı kendi banka hesabına yatırdığı tespit edildi. 6 aylık ücreti peşin isteyen Gürcanın Türkiyenin uluslararası yaptığı görüşmeleri de yabancı diplomatlara para karşılığı bildirdiği belirlendi. İşte Metin Gürcan ile ilgili son dakika haberinin detayları...