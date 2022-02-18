DEVA Partili Metin Gürcan askeri sırları böyle ifşa etmiş! PKK'ya "kürt isyancılar" demiş / 18.02.22

Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından hazırlanan raporda, DEVA Partili Metin Gürcanın dijital dokümanlarında yapılan inceleme sonucunda Türkiyenin askeri sırlarını yabancı istihbaratçılara sızdırdığı anlatıldı. Gürcanın söz konusu raporlarda yabancı unsurlarla askeri geçmişe dayalı kişisel değerlendirmelerle paylaşılmasının askerî sırların ifşası olduğu ve milli güvenlik açısından risk teşkil ettiği değerlendirmesi yapıldı. TSKnın, PKK/KCK terör örgütüne yönelik askeri hareketliliğine ilişkin gelişmeleri detaylı şekilde tek bir raporda derlediği tespit edilen Gürcanın PKKdan da Kürt İsyancılar şeklinde bahsettiği ortaya çıktı.