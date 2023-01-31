Son dakika haberi: MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Erdoğanın yeniden aday olamayacağını iddia eden 6lı masaya sert yanıt verdi, Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yetki ve görevleri ile bir kez seçilmiştir. 14 Mayısta yeniden seçileceğine inancımız tamdır. Söz de, sıra da milletindir. Henüz aday bile bulamayan 6lı masanın Erdoğanın adaylığına karşı çıkması antidemokratik bir hezeyandır. Erdoğanın adaylığına karşı çıkanlar küresel çetelerdir. dedi.