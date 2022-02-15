Devlet Bahçeli'den muhalefete 6'lı Toplantı tepkisi: Zillet İttifakı havlu atmıştır / 15.02.22

SON DAKİKA HABERİ: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, muhalefetin Ahlatlıbeldeki 6lı toplantısına çok sert tepki gösterdi, 6 sandalyeli masa çerçevesinde, 6+1 formatında buluştular. Yeni bir şey söylemekten mahrumiyetlerinin ileri düzeyde olduğu bir kez daha anlaşılmıştır. Eskiye dönme niyeti reforma değil, restorasyon çabasıdır. Zillet İttifakı havlu atmıştır. dedi. Bahçeli, yüksek elektrik faturalarının vatandaşı zorladığını belirterek, Elektrik dağıtımının devlet eliyle yapılması, vergi yükünün azaltılması sorunları hafifletecektir. ifadelerini kullandı.