Devlet sözünü tuttu: Depremin vurduğu İzmir'de mutlu son! Evler teslim ediliyor / 26.11.21

Son dakika haberler: İzmirde 117 kişinin hayatını kaybettiği 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan blokların yerine yenisi yapıldı. İlk anahtar teslimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın katılımıyla bugün düzenlenecek törenle depremzedelere teslim edilecek. İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği İZDEDA Başkanı Haydar Özkan, Sayın Cumhurbaşkanımız sözünü tuttu. Kendilerinden çok memnunuz. Çok teşekkür ederiz. Konutlar 1 yıl içinde teslim ediliyor. Proje alanındaki fiyatlandırmalardan çok memnunuz. Taksitlendirmeler de çok iyi oldu dedi.