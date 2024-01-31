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‘Devletimiz 10 ayda evleri teslim etti’ / 31.01.24

‘Devletimiz 10 ayda evleri teslim etti’ / 31.01.24

Sabah

150 Bölüm | 07:52:06
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01

‘Devletimiz 10 ayda evleri teslim etti’ / 31.01.24

Sabah 02:24
02

Villaları şehitlerin mezarı üstüne diktiler / 31.01.24

Sabah 01:40
03

Gerçek belediyecilikle 100 yıllık planlama / 31.01.24

Sabah 02:43
04

Bıçak parası isteyen doktora suçüstü / 31.01.24

Sabah 01:04
05

Depremzedeye kira yardımı uzatılıyor / 31.01.24

Sabah 00:52
06

Yeşil saha yine ringe döndü / 31.01.24

Sabah 00:56
07

Son darbe de Demirtaş’tan geldi / 31.01.24

Sabah 00:28
08

AK Parti Kongre Merkezi açıldı ‘Ortak akla verdiğimiz önemin nişanesi’ / 31.01.24

Sabah 01:25
09

Başkan Erdoğan AK Parti Seçim Beyannamesi'ni açıkladı! Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Gerçek Belediyecilik / 30.01.24

Sabah 40:48
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