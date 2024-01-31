Hatay’ın Hassa ilçesi Sapanözü Mahallesinde 10 ayda tamamlanan köy evine yerleşen depremzedeler kapılarını SABAH’a açtı. Mutlulukları yüzlerinden okunan depremzede aileler, “Kura çekiminde adımız çıktığı an sabahı beklemedik. Gece eşyalarımızı toplayıp yeni evimize taşındık. Bize 1 yılda teslim edileceğini söylediklerinde hiç inanmamıştım ama 10 ayda sıcak yuvamıza kavuştuk. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Devletimiz 8 yıl önce ilik nakliyle kızımın hayatını kurtarmıştı. Şimdi de yuvamıza kavuştuk” dedi.