Devreden KDV yüküne ‘çek’ formülü / 06.10.21

Sabah

İş dünyasının uzun süredir beklediği KDV alacağı konusunda önemli bir adım daha atıldı. İş dünyası, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na devreden tutarla birlikte 168 milyar liraya ulaşan KDV alacağı için nakit yerine "çek" formülünü önerdi. Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, "Özel bir hesap açılarak KDV alacağı kadar çek kesme hakkı tanınsın. Yazılan her çek üç ay vadeli yazılsın. Çarpan etkisiyle piyasada dolaşsın, daha fazla iş hacmi yaratsın. 168 milyar lira çok büyük bir rakam. Bu, piyasaya enjekte edildiği zaman ciddi bir genişleme yaratır" dedi.