DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, İstanbul Çağlayan Adalet Sarayı’nda etkisiz hale getirilen Emrah Yayla hakkında destek paylaşımı yaparak cezaevinde sözde mağdur olduğunu söylediği ortaya çıktı. Öte yandan etkisiz hale getirilen diğer terörist Pınar Birkoç’un cezaevinde kovid olduğunu söyleyen Gergerlioğlu ‘genç öğrenci’ diyerek savunduğu görüntüleri ortaya çıktı. Teröristlere yakınlığıyla bilinen CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu İstanbul Çağlayan Adliyesine saldırı yaparken etkisiz hale getirilen Emrah Yayla’nın işkenceye maruz kaldığını iddia ettiği mektubunu TBMM gündemine taşıdı.