DHKP/C'nin kaos planı deşifre oldu! Hazırlık aşamasındaki terör eylemi engellendi / 16.10.21

Sabah

Son dakika haberleri: Terör örgütü DHKP/C'ye yönelik dün düzenlenen operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 126 şüpheliden 79'u yakalanırken, örgütün Türkiye çapındaki korkunç planı da deşifre oldu. Sansasyonel eylem arayışındaki örgütün, siyasi parti mensupları, soruşturma evresindeki DHKP/C davalarına bakan ağır ceza hakimleri ile polisleri silah zoruyla kaçırıp ülke çapında kaos çıkarma planı yaptığı ortaya çıktı.