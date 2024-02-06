Çağlayandaki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına teröristler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Olayda, ilk belirlemelere göre biri kadın 2 terörist öldürüldü. Saldırıda 1 vatandaş yaşamını yitirken, 3’ü polis 5 kişi de yaralandı. Yapılan çalışmalar sonrası teröristlerin isimleri Pınar Birkoç ve Emrah Yayla olarak tespit edilirken çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. Pınar Birkoçun hapiste olduğu dönemde gönderdiği mektupların CHP yandaşı Cumhuriyet Gazetesinde defalarca yayınlandığı tespit edildi. Şu sıralar BirGünde sağlık editörlüğü yapan terör sempatizanı sözde gazeteci Sibel Bahçetepe imzasıyla yayınlanan bu mektuplarda terörist Pınar Birkoç’un taleplerini sıraladı. Öte yandan teröristlere ve yandaşlarına adeta kucak açan CHP yandaşı BirGün ve Cumhuriyetin Basın İlan Kurumundan resmi ilan almaları da dikkat çekiyor.