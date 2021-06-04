DHKP/C'ye üst düzey darbe! İşte Türkiye Sorumlusu ve Memur Sorumlusu için istenen ceza... / 04.06.21

DHKP/Cnin sözde Türkiye sorumlusu Yasemin Karadağ ile sözde memur sorumlusu Yeter Gönül Aydın hücre evinde yakalandı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen ikili hakkında örgüt yöneticiliğinden dava açıldı. Türkiye sorumlusu Karadağın kod adının Nurhayat olduğu, memur sorumlusunun ise, Demet olduğu belirlendi. Karadağın örgüt içerisinde eğitim vermek üzere örgütsel toplantılara katılarak diğer örgüt üyelerinin yöneticiliğini yaptığı, memur sorumlusunun örgütün Kamu Emekçileri Cephesinden sorumlu olduğu tespit edildi.