Dijital Telif Yasası düzenlemesinin henüz çıkmaması dijital yayıncılıkta birçok sorunu beraberinde getiriyor. Son olarak Kanada hükümetine her yıl yaklaşık 74 milyon dolar ödeme yapma kararının ardından uzman isimler Türkiye için de benzer yasal düzenleme adımlarını sık sık gündeme getiriyor.Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Rekabet uzmanı Ussal Şahbaz Dijital Telif Yasası düzenlemesi ile ilgili İki farklı düzenleme yapılması gerekiyor. Bir tanesi bizim fikri mülkiyet haklarımızda yapılması gereken değişiklik. Diğeri de rekabetin korunması hususunda Rekabet Kurulu’na bu konuda özel yetki verilmesi dedi.