Dijital telif yasası için Türkiye'nin atması gereken 3 adım! Uzman isimden çarpıcı sözler: Bu istisna yayıncıları perişan etti, sürdürülemez... / 25.05.22

Google, telif ile ilgili ödemeler konusunda Avrupada masaya oturdu. Birçok yayıncı ile içerikler için telif konusunda anlaşıldı. Türkiyede de, ABdekine benzer bir telif düzenlemesi ile yayıncıların haklarını alabileceği belirtiliyor. Bu konuda uzun yıllardır çalışmalar yürüten İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Cahit Suluk, Yeni bir kanuna gerek yok. Var olan Fikri Sanat Eserleri Kanununa bir madde ekleyerek sorun çözülebilir. dedi. Suluk, 3 adımda yapılması gerekenleri anlattı, yayıncılara birlikte hareket etmeleri konusunda sonuca ulaşabilecekleri uyarısında bulundu.