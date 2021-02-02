Dikişsiz implant nedir, nasıl yapılır?

Diş Hekimi Şükrü Kahyaoğlu, dikişsiz implant ve tedavisi hakkında bilgiler veriyor: ‘Hastanın genel muayenesi tamamlandıktan sonra diş eksikliği olan bölgeye implant yapmaya karar verildiyse o bölgenin yumuşak dokusu, kemik miktarı ve çevre dokularla ilişkisi uygunsa dikişsiz implant uygulanabilmektedir. İlk önce yumuşak doku belli bir oranda açılarak kemiğe varılır ve implant yerleştirilerek üzerine kapak konulmaktadır. Böylece yaklaşık 10-15 dakika içerisinde dikişsiz implant tedavisi tamamlanabilir. Tedaviden sonra hastanın doktor tavsiyelerine uyması o bölgeyi temiz tutması gerekir’.