Dikkat çeken Fatih Terim ve Vitor Pereira sözleri! '8 de kapanır 18 de söylemi...' / 27.10.21

Sabah

Son dakika... Süper Lig'in 10. haftası geride kalırken 24 puanla zirvede yer alan Trabzonspor; Beşiktaş'a 4, Fenerbahçe'ye 5, Galatasaray'a ise 7 puan fark attı. Sabah Gazetesi'nin usta yazarları ligin geride kalan 10 haftatlık diliminde 4 büyüklerin performansını değerlendirdi. Trabzonspor ve Beşiktaş'ın 1 adım önde olduğu görüşü ağır basarken, Fatih Terim ve Pereira için dikkat çeken değerlendirmeler yapıldı.