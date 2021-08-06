Dikkat çeken İstanbul Boğazı raporu! Boğaz'daki tehdit rakamlarla ortaya konuldu... / 06.08.21

Sabah

İstanbul Boğazı'nın içerisinde bulunduğu tehdit Deniz Ticaret Odası tarafından hazırlanan raporla bir kez daha gözler önüne serildi. Montrö Sözleşmesi'nin kabul edildiği 1936 yılından bu yana Türk Boğazları'ndan geçen gemi sayısının 6 kat arttığına dikkat çekilen raporda, İstanbul Boğazından 2020 yılında toplam 38 bin 404 geminin geçiş yaptığı belirtildi. Yine bu gemilerden 8 bin 435 adedi ile ham petrol, amonyak, sıvılaştırılmış gaz, radyoaktif maddeler taşındığı belirtilirken, İstanbullunun nasıl bir tehlike ile karşı karşıya olduğuna da dikkat çekildi.