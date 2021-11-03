Dilek Dündar Erbahar'ın ölümünde son dakika gelişmesi: Nottaki 27'nin sırrı ne? / 03.11.21

Son dakika haberler... İstanbul Tuzladaki evinde ölü olarak bulunan TÜBİTAK Malzeme Enstitüsünde kimyasal sensör teknolojileri üzerine çalışan Doç. Dr. Dilek Dündar Erbaharın ölmeden önce eşine bıraktığı notta çok, çok, çok... seni seviyorum yazdığı ortaya çıkmıştı. Nottaki 27 ayrıntısı dikkat çekerken kimse Doç. Dr. Dilek Dündar Erbaharın böcek ilacı içerek intihar edeceğine inanmadı. Arkadaşları da bu konunun üzerine gidilmesi gerektiği ve ölümün şüpheli olduğunu söyledi. İşte Dilek Erbaharın ölümündeki son dakika detay ve açıklamaları