Diş çarpıklığı için tedavi yöntemleri nelerdir?

Diş Hekimi İrem Erol, diş çarpıklığı tedavi yöntemleriyle ilgili bilgiler veriyor: ‘Diş çapraşıklığı için başvuran hastalara ortodontik tedavi öneriyoruz ancak ortodontik tedavide hastalar ağızlarında tel görmek istemiyor ve estetik açıdan zorlanıyor. Bu yüzden şeffaf plak yöntemi ile tedavi gerçekleştirilmektedir. Bazı durumlarda, çapraşıklığın fazla olduğu durumlarda şeffaf plaklar yeterli olmuyor bunun yerine seramik braket kullanılıyor. Hastalar görsel açıdan kendilerini daha rahat hissediyor. Tedavi sonrası çapraşıklık geçiyor ancak bunun üzerine estetik bir gülüş için beyazlatma ya da lamina uygulanabiliyor’.