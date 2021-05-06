Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu protokol krizinin perde arkasını anlattı: Yazık yani koskoca Avrupa... / 06.05.21

Son dakika haberine göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya ve Bosna Hersek ziyaretlerinin ardından Almanyanın başkenti Berlini ziyaret etti. Çavuşoğlu, burada Alman mevkidaşı Heiko Maas ile görüştü. Daha sonra ikili basın toplantısı düzenledi. Toplantı ile ilgili Maas ve Çavuşoğlu özet geçtikten sonra soru kabul etti. Çavuşoğlu, AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen ile AB Konsey Başkanı Charles Michelin arasındaki gerilimden kaynaklı olan çıkan protokol krizi ile igili soruya sert ifadelerle yanıt verdi. Çavuşoğlu, kendi aralarındaki sorunu Türkiyeye yansıtmamaları gerektiğini belirtti, Yazık yani, koskoca AB bir protokol için böyle kavga etmemeli. dedi. Çavuşoğlu, vize serbestisi ve Gümrük Birliği ile ilgili de önemli ifadeler sarf etti.