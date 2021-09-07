Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Afganistan ve Kabil Havalimanı açıklaması: Tamamen çıkmamız yanlış bir karar olur / 07.09.21

Sabah

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, özel bir televizyon kanalında soruları yanıtladı. Çavuşoğlu, Kabil Havalimanı ile ilgili Katar ve ABD ile çalışıldığını ifade etti. Çavuşoğlu, "Biz Afganistan’a çok yatırım yaptık, eğitimine yatırım yaptık. Kadınlara çocuklara yatırım yaptık. Sonuçta bizim Afganistan gibi bir ülkeden tamamen çıkmamız yanlış bir karar olur. Birçok ülke büyükelçiliğini geri çekerken, biz de ayrılsaydık doğru olmazdı. Biz ‘her şeyi yönetelim’ demiyoruz, ‘bağlarımızı koparmayalım’ diyoruz" dedi.