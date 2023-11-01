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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İsrail açıklaması: "Bu yoldan bir an önce geri dönmeli" / 01.11.23

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İsrail açıklaması: "Bu yoldan bir an önce geri dönmeli" / 01.11.23

Sabah

150 Bölüm | 07:52:06
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01

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İsrail açıklaması: "Bu yoldan bir an önce geri dönmeli" / 01.11.23

Sabah 02:07
02

Adalet Bakanı Tunç’tan trol savcı açıklaması: “Danıştay’ın kararı kesin karar değildir” / 01.11.23

Sabah 02:22
03

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı’dan Müge Anlı ve Turkuvaz Medya’ya teşekkür: Roman gençleri sanatla buluşacak! / 01.11.23

Sabah 00:56
04

PKK elebaşı Murat Karayılan çekildik demişti… Mahmur Kampı yalanı ortaya çıktı! / 01.11.23

Sabah 01:08
05

Gazze için sağlık seferberliği: Türkiye Gazze’ye sağlık yardımı için hazır / 01.11.23

Sabah 01:15
06

İstanbul'daki KOBİ'lere kredi desteği! Bakan Kacır detayları açıkladı / 01.11.23

Sabah 00:24
07

İzmir’de düzensiz göçmen operasyonu... 309 düzensiz göçmen yakalandı / 01.11.23

Sabah 01:20
08

BOTAŞ'tan doğal gaz açıklaması: Fiyatlarda değişiklik yok / 01.11.23

Sabah 00:59
09

Kraliçeden Osman’a ziyaret / 01.11.23

Sabah 00:22
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