Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yaptığı son dakika açıklamalarda, Türkiye olarak masum sivilleri hedef alan saldırıları tasvip etmediğimizi dile getirdik. 7 Ekim’den bu yana yoğun bir diplomasi trafiği içindeyiz. Adil bir dünya istiyorsak ilkeli ve tutarlı olmalıyız. İsrail şiddet yoluyla güvenlik tesis edilemeyeceğini anlamalı. Cumhurbaşkanımızın dün bir kez daha vurguladığı gibi ateşkesin bir an önce sağlanması gerekiyor. Bazı ülkelerin şiddeti teşvik etmesi kabul edilemez. Bölge içi ve dışı tüm aktörleri barışı teşvik etmeye çağırıyoruz. dedi.