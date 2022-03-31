Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu A Haber canlı yayınında duyurdu: Putin'in Türkiye'ye gelmesini bekliyoruz / 31.03.22

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, A Haber canlı yayınında Rusya-Ukrayna savaşı ve dış politikada atılan adımlara ilişkin soruları yanıtladı. Çavuşoğlu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putinin Türkiyeye geleceğini söyledi. Çavuşoğlu, Türkiyenin barış gücü olarak Ukraynaya asker göndereceği yönündeki iddialara da sert tepki gösterdi, Yok öyle bir şey. dedi. Çavuşoğlu, İsrail gazının Avrupaya iletimi konusunda Berat Albayrakın Enerji Bakanlığı döneminde görüşmeler olduğunu ve baya bir mesafe kat edildiğini vurguladı, Enerji Bakanı Fatih Dönmez ile birlikte Mayıs ayında İsraile gideceklerini ifade etti.