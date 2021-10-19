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7/24 Dinle Sabah Dışişleri Bakanlığı'ndan 10 ülke büyükelçisine Kavala tepkisi: Hadsiz açıklama kabul edilemez / 19.10.21
Sabah

Dışişleri Bakanlığı'ndan 10 ülke büyükelçisine Kavala tepkisi: Hadsiz açıklama kabul edilemez / 19.10.21

Sabah

Son dakika... ABD, Almanya ve Fransa dahil 10 ülkenin Ankara büyükelçisi, Osman Kavala'ya ilişkin açıklamaları nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; "Bu ülkelerin Büyükelçileri/Maslahatgüzarlarına, sosyal medya üzerinden yapılan ve bağımsız yargı tarafından yürütülen hukuki bir süreçle ilgili bu hadsiz açıklamanın kabul edilemez olduğu iletilmiştir." denildi.
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